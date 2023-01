Rust roest en dus slaat Anna Buiter (90) twee keer per week een balletje op de tennisbaan in Eext

"Ja goeie!", klinkt het opbeurend vanaf de zijkant van de tennisvereniging in Eext. "Ze heeft nog altijd een venijnige backhand hoor. Dan kan ze hem zo met een slice over het net slaan." Een paar clubgenoten van Anna Buiter (90) kijken vol bewondering naar de kwieke tennisster uit Eext.

"Ja, ik moet actief blijven hè. De mensen met wie ik speel, zijn veel jonger. Maar ze accepteren mij en dat vind ik zo fijn", begint Buiter te vertellen na haar potje.

Wonderwater in Eext

Kijkend naar de twee tennisbanen valt er iets op deze ochtend. De club mensen met wie Buiter tweewekelijks tennist zijn allemaal niet meer de jongste. "Dat klopt. Op één na zijn we allemaal 70-plus", vertelt een clubgenoot aan de zijlijn. "Je zou haast denken dat er iets in het water zit hier in Eext hè? Dat klinkt wel goed, het geheim van Eext, haha."

Buiter spant met haar negentig levensjaren de kroon. "Ik moet altijd in beweging blijven. Vroeger ben ik boerin geweest, toen werkte ik veel op het land en heb ik veel koeien gemolken. Het werk thuis kan ik ook nog allemaal doen. Ja, dat vind ik echt belangrijk", vertelt de 90-jarige.

Fietsen in bed

Naast boerin was Buiter ook actief bij het Grootkoor. Ze reisde de hele wereld over om te zingen. "En ik zat vroeger ook nog op handbal. En dat was veldhandbal, dus niet in de zaal. Nou, dan leg je aardig wat kilometers af hoor."

Tijdens haar handbalperiode heeft ze zelfs nog selectiewedstrijden gedaan voor het Nederlands team, alleen is ze daar net niet voor geselecteerd. "Maar het is toch hartstikke mooi dat mij dat is overkomen", blikt Buiter tevreden terug.