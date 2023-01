Bijna duizend extra openbare laadpalen beschikbaar voor Drenthe

De provincie heeft een prognose gemaakt van het aantal laadpalen dat nodig is. Dat aantal is niet in beton gegoten, er is ruimte voor meer wanneer de vraag toeneemt. De afgelopen jaren was al een forse stijging te zien van het aantal openbare laadpalen in Drenthe. In januari 2021 stonden er 290 in onze provincie, eind vorig jaar waren het er al 496. De meeste staan in Emmen: 97, Assen heeft er 56 en Hoogeveen 38. Het kleinste aantal laadpalen is te vinden in Borger-Odoorn. Die gemeente heeft er zes.