Campers en caravans vliegen in Drenthe de deur uit

In Drenthe en Groningen is dit jaar de grootste groei te zien van het aantal verkochte caravans en campers. In beide provincies werd er tot en met het derde kwartaal veertien procent meer van verkocht dan vorig jaar.

Landelijk groeide de verkoop van nieuwe caravans en kampeerauto's met vier en drie procent ten opzichte van vorig jaar, becijfert brancheorganisaties BOVAG Kampeer en Caravan Industrie (KCI). In de eerste negen maanden van 2019 werden in Nederland 6.206 nieuwe caravans verkocht. De verkoop van nieuwe kampeerauto’s zal dit jaar voor het eerst de grens van 2.000 stuks passeren.In 2013 was het dieptepunt van de verkoop, sindsdien zitten de cijfers in de lift. Volgens KCI-voorzitter Leo Diepemaat is het consumentenvertrouwen in de sector toegenomen door de gunstige economische omstandigheden."Afgelopen maand zagen we zelfs een grote groei van maar liefst 21 procent in de caravanverkoop en het aantal nieuwe kampeerauto’s gaat dit jaar op recordhoogte eindigen. Het moge duidelijk zijn dat de camping voor Nederlandse vakantiegangers een populaire bestemming is en blijft."