Djammen: De 'smartsoul' van Jeffrey Kuipers

Geboren in Schoonoord, getogen in Hoogeveen en naar eigen zeggen 'volbloed zangeres van beroep'. De goedlachse Jeffrey Kuipers draait al heel wat jaren mee in de Drentse muziekwereld.

Grappend vat hij zijn leven samen: "Eten, muziek maken en de rest is niet geschikt voor televisie.""Ik kan niet anders. Muziek en zang zijn voor mij gewoon bestaansrecht", vertelt Kuipers. Als tiener bracht hij zijn eerste album uit. In de jaren die volgden, kwam hij met een aantal bescheiden hitjes. Zijn stijl kenmerkt zich door het levenslied, de smartlap, gecombineerd met soul. "Muziek is gewoon mijn leven. Zonder muziek mag euthanasie wel van mij."Het verschil tussen meezingen met een bandopname en spelen met een daadwerkelijke band is groot. Voor de keldersessie van Djammen heeft hij twee muzikanten bij zich."Meestal werk ik met een tape-act. Optreden met live-muzikanten komt niet zo heel vaak voor. Dat mag van mij wel wat meer. Als je met een bandopname werkt, ken je elk geluid, elke tik en weet je precies waar je moet invallen. Muziek maken met muzikanten is gewoon veel leuker, veel echter", zegt de Hoogevener."Ik heb ook wel heel veel bagger gemaakt in de jaren, als ik daar nu op terugkijk", zegt hij eerlijk. "Dat komt doordat je zelf geen keuzes maakt of je laat leiden door andere mensen."Kuipers legt uit dat hij dat toen prima vond, maar nu niet meer. "Heel veel dingen van vroeger vind ik ook helemaal niet zo leuk om te zingen, maar er wordt nog veel om gevraagd, dus ik kom er niet onderuit", lacht de zanger. Tegenwoordig maakt Kuipers alleen wat hij zelf op dat moment mooi vindt.Dromen blijft hij ook altijd wel houden. "Mijn bijnaam is Dikke Mollie, dat hebben ze ooit een keer verzonnen. Heeft vast niet met mijn postuur te maken", grapt hij. "Ik zou ooit nog wel een keer alseen dikke soulshow willen doen met een band met blazers. Dat lijkt me heel vet."Bekijk hier de hele uitzending.