Plannen voor nieuw vakantiepark met 150 chalets bij Schoonloo

Hofparken is een vakantieparkexploitant uit Amsterdam. Het bedrijf koopt vaker bestaande vakantieparken en campings. Het bezit, behalve in Drenthe, ook parken in Groningen, Twente en de Achterhoek. Sinds 2021 is Hofparken ook eigenaar van het voormalige christelijke vakantiepark De Wolfskuylen in Gees.