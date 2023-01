VVD: Midden-Drenthe moet vakantieparken snel woonbestemming geven vanwege woningnood

"De provincie moet de gemeente Midden-Drenthe een flink handje helpen om recreatieparken een woonbestemming te geven", vindt Karin Zwaan, Statenlid voor de VVD. "Dat kan een snelle oplossing zijn voor de woningnood en een permanente oplossing voor mensen die er toch al jaren gedoogd wonen."

Zwaan heeft met grote verbazing gevolgd wat er afgelopen jaren in Midden-Drenthe is gebeurd om recreatieparken die niet vitaal zijn een woonbestemming te geven. Of liever gezegd: wat er niet is gebeurd.

Wethouder Rico Schans kreeg er vorige week in de gemeenteraad flink van langs, omdat het niet opschiet met het realiseren van woonbestemmingen op parken. Volgens de raad heeft Midden-Drenthe jarenlang blunder op blunder gestapeld met de vakantieparken. Een aantal parken zouden een woonbestemming moeten krijgen, maar dat proces duurt al jaren, verloopt stroef en zit vol met fouten. Het resultaat is dat wethouder Schans terug moet naar de tekentafel.

Provincie kan helpen

Karin Zwaan: "De provincie moet de wethouder maar een handje helpen door het voortouw te nemen bij het vinden van oplossingen. De provincie is bedenker en trekker van het programma Vitale Vakantieparken." Met dat programma kunnen parken opgeruimd worden, waar zoveel mensen vast verblijven dat je er eigenlijk niet meer van vakantie of recreatie kunt spreken. "Een beperkt aantal parken dat wel 'vitaal' genoeg is voor recreatie moet juist uitgroeien tot trekpleisters waar alleen nog toeristen komen."

"Drenthe moet 13.000 huizen realiseren, dit vermindert de druk op dat getal", vervolgt ze. "Natuurlijk komen er geen woningen bij als mensen op zo'n park legaal kunnen gaan wonen, waar dat nu nog illegaal gebeurt. Maar als ze niet van het park af moeten, komen er in ieder geval geen woningzoekenden bij waardoor het huisvestingsprobleem nog groter gaat worden. En als een park een woonstatus krijgt, kunnen er juist misschien ook wel woningen worden bijgebouwd."

Schans maakt pas op de plaats

Wethouder Rico Schans ziet hulp van de provincie pas zitten als Midden-Drenthe daar zelf om vraagt. Zwaan zegt volgens Schans wel zinnige dingen, "maar ze gaat voorbij aan de complexiteit van het vakantieparken-dossier in de gemeente. We hebben veertien vakantieparken die niet vitaal zijn. Voor niet één daarvan is er een pasklare oplossing. Het zal overal maatwerk moeten worden." De permanente bewoning op de vakantieparken die niet vitaal zijn, neemt toe. In totaal heeft de gemeente 25 vakantieparken.

Via een taskforce over vitale vakantieparken werkt de gemeente al wel samen met de provincie. "Als we parken moeten veranderen, dan hebben we de provincie wel hard nodig als het gaat om ruimtelijke ordening. Bovendien gaat de gemeenteraad er zich nog over buigen en ik wil niet voor de muziek uit."

Die houding van Schans is wel te begrijpen. Bij kreeg afgelopen week in de gemeenteraad van Midden Drenthe de volle teerton over zich geen omdat het maar niet opschiet met het realiseren van woonbestemmingen op parken die voor recreatie al lang als verloren moeten worden beschouwd.

De gemeente startte in 2019 een proef om permanente bewoning eventueel te legaliseren. Zwaan: "Een woonwijkje moet nu eenmaal aan hogere eisen voldoen qua brandveiligheid, toegankelijkheid voor hulpdiensten en afvalinzameling dan een vakantiepark. Het moet natuurlijk allemaal wel aan de veiligheidsregels voldoen. De provincie kan een handje helpen."

Twee voorbeelden

Zwaan noemt twee voorbeelden waarvan ze niet snapt hoe het loopt: De Veldhuizen bij Hoogersmilde. Het zag er naar uit dat dit park een woonbestemming zou krijgen, maar op het laatst ging het niet door omdat het te dicht bij een beschermd natuurgebied zou liggen.

Het tweede voorbeeld: "Kees Hulsman is voorzitter van de Vereniging van Eigenaars van "De Heerlickheyt" en is als sinds 2015 in gesprek met de gemeente om de bestemming van dit park te veranderen naar permanente bewoning. Volgens hem voldoet het park inmiddels aan alle voorwaarden, maar schiet de gemeente na jaren van onderzoeken en gesprekken niet op. Half december 2022 kwam de gemeente met een brief dat er nu eerst een gebiedsvisie moet worden gemaakt van de omgeving van Hoogersmilde. Dit omdat het park bij beschermde natuur ligt."