TenneT investeert 215 miljoen euro in hoogspanningsnet Noord-Nederland

TenneT gaat 215 miljoen euro investeren in het hoogspanningsnet in Noord-Nederland. De netbeheerder wil dat de capaciteit voor zonne- en windparken met 2 gigawatt wordt uitgebreid. Dat komt neer op zo'n zeven miljoen zonnepanelen of ongeveer vierhonderd windturbines.

Om hieraan te kunnen voldoen, worden er de komende jaren twee nieuwe hoogspanningsstations gebouwd in Drenthe en Groningen. Die moeten in 2015 klaar zijn. Daarnaast wordt de capaciteit van bestaande stations uitgebreid. Het gaat dan onder meer om de stations Bargermeer, Coevorden, Emmen Weerdinge, Klazienaveen en Veenoord.In Noord-Nederland kunnen sommige zonneparken niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten, omdat er geen capaciteit meer is. "Wij willen zoveel mogelijktransportaanvragen voor zonneweides en windparken honoreren", zegt Ben Voorhoorst van TenneT. "Daarbij kijken we, gelet op de aanvragen van duurzame projecten, goed naar waar onze maatschappelijke investeringen het hardst nodig en het meest efficiënt zijn."TenneT zoekt ook naar tijdelijke maatregelen om extra ruimte in het elektriciteitsnet te vinden. Een van die maatregelen is het aansluiten van een zonnepark zonder back-up. Dat betekent dat de reserve voor zo'n park gebruikt wordt voor extra capaciteit.De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt‎ moet hier wel toestemming voor geven. Mocht dat het geval zijn, dan is er 500 megawatt extra beschikbaar. De netbeheerder wil die capaciteit dan verdelen over hoogspanningsstations in de buurt van zonneparken.