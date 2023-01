Liefhebbers discgolf maken zich hard voor baan bij Baggelhuizerplas in Assen

Niet golfen met een balletje, maar met een soort frisbee. De sport discgolf wint aan populariteit in Nederland en Drenthe. En daarom is een werkgroep een petitie gestart voor een eigen baan in Assen.

Geschikt voor jong en oud, individueel of in een groep, niet seizoensgebonden en goedkoop. Genoeg redenen om een eigen baan in Assen te beginnen, aldus de liefhebbers. Om een 'go' te krijgen van de gemeente, moet er voldoende draagvlak onder de Assenaren zijn. Daarom is de groep gestart met een petitie. De teller staat inmiddels op bijna 300 handtekeningen.

"Het leuke aan discgolf is dat iedereen het kan doen. Zolang je kunt lopen en een schijf weg kan gooien, kun je het spelen", vertelt Arjan Renting van vereniging Citypark Flyers. Samen met Assenaar Roy Popping kwam hij met het initiatief voor een baan in de provinciehoofdstad. Ook Popping is groot fan van de activiteit. "Toen ik er mee begon, was ik gelijk verslaafd", vertelt hij.

Golfen bij de Baggelhuizerplas

Om inwoners van Assen en daarbuiten enthousiast te maken en kennis te laten maken met de sport, trekt de groep de stad door met een mobiele basket. Afgelopen zaterdag stonden ze bij de Baggelhuizerplas. Niet zonder reden, want die locatie is ook de meest geschikte plek voor een baan, vinden de golfers. "Die plek heeft alles in zich: hoogteverschillen, natuur en water."

De ambitie van de groep is een baan met achttien holes die door negentig mensen tegelijkertijd kan worden bespeeld. Daar hangt een prijskaartje aan van ongeveer 1.800 euro per hole. "De aanleg is goedkoop in vergelijk met andere sportfaciliteiten. En daarna is de baan onderhoudsarm. De enige vereiste is dat de natuur begaanbaar moet zijn", legt de Assenaar uit.

Verschillende instanties kunnen de subsidies verstrekken. "Als we een go hebben, kunnen we kijken naar de financiering. Een baan kan volledig betaald worden door de gemeente, maar ook sponsoren zijn een optie", vertelt Popping.

Sport is in trek

De laatste tijd komen er steeds meer mensen in aanraking met de sport, het aantal banen neemt toe. Er zijn al speelvelden in Beilen en Hoogeveen. De trend komt misschien door de coronaperiode, waarin veel mensen de sport in de buitenlucht ontdekten. "Toen mocht er natuurlijk niet veel qua sport, maar bij discgolf ga je op pad en kun je voldoende afstand houden", verklaart Popping. De vereniging telt inmiddels 85 leden.

De sport, die veel overeenkomsten heeft met golf, is overgewaaid vanuit Amerika en kwam via Scandinavië naar Nederland. Net als bij golf, wordt er bij discgolf met holes gespeeld en beginnen de golfers bij de tee. Met zo weinig mogelijk worpen moet de disc in de basket gegooid worden. Dat is een ijzeren kooi met kettingen die de disc opvangt. Ook zijn er verschillende schijven en manieren van gooien.