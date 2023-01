Lesuitval: griep slaat toe op scholen, vervangend personeel is er niet

"Het gaat om tientallen", zegt Albert Weishaupt van het Roelof van Echtencollege in Hoogeveen. "Allemaal ziek. We hebben er dus veel last van, lessen vallen uit, vervanging is niet te vinden en collega's proberen gaten op te vullen, maar die maken dan weer heel veel uren."

Weishaupt vindt dat er snel een oplossing moet komen voor het personeelstekort in het onderwijs. Hij spant zich flink in om verandering in de huidige situatie te brengen. "Samen met de Drentse organisatie Noorderwijzer zoeken we hard naar personeel, want het moet echt anders en dat kan ook, we voeren daar intensief gesprekken over, ook over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs."