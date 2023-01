Verdachten dodelijke steekpartij Emmen langer vast

De verdachten die dit weekend zijn opgepakt na de fatale steekpartij in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen blijven langer vastzitten. Het slachtoffer, een 26-jarige vrouw uit Groningen, overleed ter plekke aan haar verwondingen. Zij werkte in de zorginstelling.

Kort na de steekpartij werd een 19-jarige verdachte opgepakt in het centrum van Emmen. Later werd een 16-jarige verdachte in de gemeente De Wolden opgepakt, in eerste instantie werd gemeld dat de jongen in Meppel werd aangehouden. Bij de zoektocht werd onder andere een politiehelikopter ingezet.