Nieuwe survivalbaan in Assen is geopend: 'We gaan door weer en wind'

Klimmen en klauteren over hindernissen: het kan nu ook in Assen op de nieuwe survivalbaan in de wijk Kloosterveen. Deze week beginnen de eerste trainingen.

"De vloer is lava. Als ik aftel, dan pak je iets vast en ga je met je voeten van de vloer", zegt trainer Niels Koster tegen de groep kinderen. En zo klimmen de jongste leden van survivalvereniging Stark over banden en balken en hangen ze in netten en aan touwen.

Een soort apenkooien

Het is een veelzijdige en intensieve sport, legt voorzitter Ronald Struik uit. "Een soort apenkooien, waarbij je je hele lichaam gebruikt. En je bent lekker in de buitenlucht."

De baan is opgebouwd uit twee grote, houten constructies op een grote bult naast de A28. Eén van vier meter hoog voor volwassenen, en één van 2,5 meter hoog voor de jongste leden van de sportclub: kinderen van zes tot en met negen jaar. Anderhalve maand duurde het voor alle hindernissen op hun plek stonden. "Een perfecte locatie", vindt Struik. "Zo'n stellage valt op, zo pal naast de snelweg. Mensen vragen zich af wat het is en zoeken ons dan op."

Door weer en wind

Zelfs de temperaturen rond het vriespunt houden de leden deze dag niet tegen om swingovers, catcrawls en monkeybars te doen. "We gaan door weer en wind. Sporten in de buitenlucht maakt het juist leuk", lacht de survivalliefhebber.

En daar zijn de jeugdige sporters het helemaal mee eens. "Het is heel leuk, want je kunt je eigen klimtactieken laten zien", legt Juun uit. "En als je van boven naar beneden springt, dan kun je een bommetje doen."

Populair

De sport is de laatste tijd in trek. In Drenthe zijn er onder meer banen in Westerbork, Havelte, Norg en Sleen. "Die verenigingen hebben ontzettend veel leden, waar wij natuurlijk ook op hopen", zegt de voorzitter. De Asser club telt op dit moment vijftig leden en groeit snel. "Dat is meer dan ik had verwacht, dus ik ben erg tevreden", besluit hij.

Van dat ledenaantal behoort ongeveer de helft tot een jonge doelgroep. En voor wie denkt dat de sport met hindernissen alleen voor mannen is, heeft het mis. "Ze zeggen altijd dat vies worden voor jongens is, maar dat is niet waar. Het is ook voor meisjes", vindt Moon, een van de deelnemers van vandaag.