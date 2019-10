Bent u slecht ter been, zit u in een rolstoel, scootmobiel of heeft u een andere beperking? Met een hoogwerker wordt u naar een hoogte van 28 meter gebracht. Dit allemaal in het teken van de 'week van de toegankelijkheid'. Bij de 'week van de toegankelijkheid' denken we vaak aan het toegankelijk maken van bijvoorbeeld winkels of restaurants, maar misschien niet direct aan een uitkijktoren zonder lift. Toch gaat het gebeuren en dat is te zien in Op Tjak.