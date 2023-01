Vera Vos (23) neemt Vrouw in De Media Award 2022 in ontvangst: 'Alweer druk met nieuwe projecten'

Het beeldje dat ze tijdens uitreiking kreeg heeft inmiddels een plekje in haar werkplaats net buiten haar dorp de Wijk. Oprichter van de prijs Janneke van Heugten van het platform Vaker in de Media, mocht het overhandigen. Tijdens het stemmen konden mensen een motivatie meesturen. "Daaruit blijkt dat ze Vos creatief vinden en dat ze een rolmodel is voor jongeren op het platteland."

Haar nieuwe project De Drentse Vlaggenhijsers maakt ze samen met collega's uit Drenthe. "De één komt uit Odoorn en ik dan weer uit de Wijk. Zo zitten we verspreid over de provincie. Dat is eigenlijk heel leuk, want op deze manier zoeken we juist uit of er ook meer cultuurmakers zijn in Drenthe. En hopelijk kunnen we er dan voor zorgen dat niet alle jongere de provincie verlaten."