Tuinders Erica willen vruchten plukken van windpark N34

Vier kwekers (samen goed voor 50 hectare aan oppervlakte) in glastuinbouwgebied Erica willen graag stroom afnemen bij het nog aan te leggen windpark bij de N34. Pogingen om hierover afspraken te maken met ontwikkelaars Pure Energie en Intocon zijn tot hun teleurstelling op niets uitgelopen.

De tuinders beschouwen windenergie als een belangrijk puzzelstukje voor wat betreft de opgave qua energietransitie waar de sector zich voor geplaatst ziet: het voor de helft terugschroeven van de CO2-uitstoot in 2030. Het valt dan ook niet goed dat een ontwikkelaar, Pure Energie, eind vorig jaar beweerde dat een fatsoenlijke exploitatie lastig zo niet onmogelijk is, stellen woordvoerders Inge Bergsma-De Vries van Drenthe Growers en bloemenkweker Martijn van Geel. "Dat ze hebben gezegd dat niets kan, stak ons een beetje."

Wat betreft windenergie ligt er bij de gemeente Emmen een opgave van 95,5 megawatt. In 2016 zijn daarom drie gebieden aangewezen waar windmolens mogen verrijzen: de Pottendijk bij Emmer-Compascuum, de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum en langs de N34, ter hoogte van de Emmer wijk Westenesch en het dorp Diphoorn. Van de drie parken is enkel de Pottendijk inmiddels opgeleverd en wordt deze naar verwachting dit voorjaar in gebruik genomen. Bij de andere twee locaties ligt de ontwikkeling zo goed als stil.

149 meter

Een van de ontwikkelaars, Pure Energie, wees onder meer naar het overvolle netwerk en de door Emmen opgelegde eis dat de molens qua tiphoogte niet boven de 149 meter mogen uitsteken. Dat laatste gegeven maakte een rendabele exploitatie zo goed als onmogelijk, stelde het bedrijf.

Er moet volgens de ontwikkelaar 80 tot 100 meter bij, wil het allemaal uit kunnen. Zolang de gemeente vasthoudt aan de gestelde hoogte, ga je niet snel bouwkranen zien op deze plek, aldus een woordvoerder destijds.

11 tot 14 procent

Het is een standpunt dat de tuinders in Erica enigszins tegen de borst stuit. De complete tuinbouwsector heeft namelijk een behoorlijke kluif aan de opgave die voor hen ligt. Deze bedrijfstak heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 volledig klimaatneutraal te telen. In 2030 moet de helft van dat doel al gerealiseerd zijn. Van Geel: "Momenteel zitten we landelijk gezien op 11 tot 14 procent. Dus je snapt dat we nog een slag te maken hebben."

Niet dat de sector heeft stilgezeten. "Vergunningstechnisch hebben we al vooruitgang geboekt met aardwarmte. Individueel hebben we ook al stappen kunnen zetten zoals verlichting vervangen door led." Maar er is meer nodig, aldus Van Geel.

Win-win situatie

In de afgelopen jaren zijn de tuinders de boer opgegaan bij politiek en industrie voor hulp en kansen. Van Geel: "En we kunnen het niet alleen." Tijdens die ronde werden de tuinders gewezen op het geplande windpark bij de N34. Bergsma-De Vries: "Het project liep niet. Maar wellicht zou een samenwerking een mogelijkheid zijn. Want de daar opgewekte duurzame energie zouden wij goed kunnen gebruiken."

De tuinders zochten eerst contact met Intocon. Van Geel: "Het idee is om een kabel aan te leggen tussen het park en ons tuinbouwgebied (hemelsbreed ongeveer 12 tot 13 kilometer). De opgewekte stroom zou in dat scenario in een netwerk komen, waar alle tuinders op zijn aangesloten.