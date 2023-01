Tbs geëist voor reeks brandstichtingen en vernielingen in Schoonebeek

Voor brandstichting en vernielingen in zijn woonplaats is tegen een 37-jarige man uit Schoonebeek tbs met dwangverpleging geëist. De man lijdt aan paranoïde wanen en heeft een autismespectrum stoornis. Hij handelde onder invloed van die stoornissen, waardoor de strafbare feiten hem niet kunnen worden aangerekend.

In april en mei werden de bewoners van Schoonebeek opgeschrikt door containerbranden en het ingooien van ramen van gebouwen in hun dorp. Bij een vernield bushokje stond geschreven: 'Hier was iemand heel boos'. En dat was hij, zo gaf de man toe voor de rechtbank in Assen. Hij was boos op het dorp Schoonebeek waar hij zich nooit thuis heeft gevoeld. "Een godvergeten gat", zei de man, waar hij werd gediscrimineerd en waar tegen hem werd gegroet met een Hitlergroet.

Geen aansluiting

Hij kwam als baby vanuit Sri Lanka bij zijn adoptieouders in Schoonebeek te wonen. Hij heeft zich altijd een buitenstaander gevoeld, zei de man tegen de rechter. Hij had nergens echt aansluiting. Als kind kreeg hij al racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. "Toen had ik er geen erg in. In mijn pubertijd begonnen die opmerkingen en gedragingen echt pijn te doen", zei hij. Al vroeg in zijn leven was er sprake van hechtings- en gedragsproblemen. In zijn pubertijd begon hij te blowen.

Angstig en achterdochtig

Nadat hij zelfstandig ging wonen in Schoonebeek gleed hij steeds verder af in een fantasiewereld. Door het blowen verergerden de stoornissen. Hij werd angstiger en achterdochtiger. De eerste waanbeelden openbaarden zich. Hij raakte ervan overtuigd dat hij het mikpunt van racisme was. Volgens een psycholoog en een psychiater stond de man volledig onder invloed van de stoornissen toen hij de misdaden beging. Hij was de grip op zijn emoties volledig kwijt en handelde impulsief, zeiden de deskundigen.

Sprake van levensgevaar

Dit ontaarde in het in brand steken van materiaal in containers, die hij tegen de gevel zette van het NAM-gebouw de Boô, het zwembad en tegen de achterdeur van een woning, waar de bewoner lag te slapen. De brandweer haalde de bewoner net op tijd uit het huis. Die keer was de enige keer dat er sprake was van levensgevaar. Met kleine veldkeien uit een willekeurig tuin gooide de man de ramen in van zwembad het Olde Gemientehuus en een bushokje.

'Geen crimineel, wel een psychiatrisch patiënt'

Zonder een behandeling en medicatie blijft de kans op herhaling bestaan, zei de aanklager. Hij zag als enige optie tbs met een gedwongen verpleging voor de man. En na de maatregel een verplicht nazorgtraject. Ook de advocaat vond dat de man hulp nodig heeft. "Hij is geen crimineel maar een chronisch psychiatrisch patiënt", zei de raadsvrouw. Er werd voor bijna 160.000 euro aan verzoeken tot schadevergoeding ingediend, die volgens haar en ook de officier van justitie grotendeels niet voldoende waren onderbouwd.