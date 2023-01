Gemeente Noordenveld gaat ontbijttassen uitdelen aan kinderen

De gemeente Noordenveld start met een pilot om alle kinderen in de gemeente met ontbijt naar school te laten gaan. Het gaat om een wekelijkse tas vol ontbijtproducten die de ouders van kinderen krijgen. Naar verwachting zullen ongeveer driehonderd kinderen gebruik maken van deze voorziening.

Het is alleen bedoeld voor kinderen waarvan de ouders of verzorgers geen ontbijt kunnen betalen. Het gaat om een proef die loopt tot en met de meivakantie. Daarna volgt er een evaluatie en kan er gekeken worden naar een eventueel vervolg.

Tegenwoordig gaan steeds meer kinderen zonder ontbijt naar school. Dit komt door de huidige economische situatie, want daarin groeien steeds meer kinderen op in armoede. Dit heeft ook nadelige gevolgen voor hun gezondheid en leidt tot kansenongelijkheid. Afgelopen september hebben de ministers Schouten (Armoedebeleid) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) daarom toegezegd deze kinderen te helpen door schoolontbijt aan te bieden.

"Omdat er vaak een lange periode tussen een toezegging en de daadwerkelijke uitvoering zit, heeft de gemeenteraad besloten dat Noordenveld tot die tijd zelf actie moet ondernemen. In november heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin ze ons verzochten zo snel mogelijk ontbijt te regelen voor de kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Daar zijn we meteen mee aan de slag gegaan", schrijft wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen Noordenveld).

Daarnaast vindt Ipema dat de gemeente niet moeten wachten als er kinderen met een lege maag naar school gaan. "We moeten als gemeente niet op de ontwikkelingen in Den Haag willen wachten. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen volwaardig mee kunnen draaien en daarin is een goede start van de dag essentieel."