Boete voor veroorzaken ongeval door rijden met beslagen ruiten

Een 53-jarige man uit Zuidlaren moet voor het veroorzaken van een ongeval op 26 november 2021 in Annerveenschekanaal een boete van 500 euro betalen. De man had de voorruit van zijn auto niet voldoende schoongemaakt, waardoor hij een wandelaar over het hoofd zag.

Tegen de man was een boete van 1000 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden geëist. Het Openbaar Ministerie ging uit van zeer onvoorzichtig rijgedrag. De rechter vond dat er meer sprake was van een verkeersovertreding en paste de straf daarop aan.

De politie was snel aanwezig en maakte foto's van de beslagen ruit. Dat was echter bijna 20 minuten na de botsing. De rechter vond niet dat je daarmee vast kon stellen hoe beslagen de ruit op het moment van de botsing was. De man bekende na de botsing dat de ruit niet volledig schoon was, waardoor hij niet volledig zicht op de weg had.