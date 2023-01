Dierenartsen en Bij12 maken afspraken om sneller in te kunnen grijpen bij wolvenaanval

Daar sta je dan als dierenarts. In een veld met een schaap dat gewond is geraakt door een aanval van een wolf. Wachten tot er dna bij het schaap wordt afgenomen. Of beter gezegd: Wachten tot er iemand komt om dna af te nemen. En het dier lijdt ondertussen onnodig lang.

Het gebeurt regelmatig, vertelt Karina Beuving uit Beilen, die als dierenarts bij Steenwijk werkt. Zelf heeft ze er wel eens mee te maken. Maar niet regelmatig. Nee, sommige collega's van haar hebben daar vaker last van. Wekelijks.

Dna afnemen

Het probleem zit namelijk zo: wanneer er dieren mogelijk door een wolf zijn aangevallen, wordt er gebeld naar Bij12. Dat is de instantie die voor de provincie de schade-afhandelingen bij wolven doet. Bij12 regelt dat er iemand komt om dna af te nemen van een schaap dat slachtoffer is geworden. Alleen, dat kan even duren.

Een wolf houdt zich niet aan kantooruren, zegt Beuving. Een aanval om middernacht bijvoorbeeld. Dan kan het zijn dat er niet iemand direct de telefoon opneemt, of dat er meteen iemand beschikbaar is om een dna-monster af te nemen. En pas nadat er dna is afgenomen, kan een schaap behandeld of ingeslapen worden.

Dit probleem speelt niet als er een schaap is doodgegaan. Dan kan er later bij het dode schaap dna worden afgenomen, en kan de dierenarts ondertussen mogelijke andere schapen helpen.

Dierenarts dna laten afnemen

Een oplossing: de dierenarts het dna laten afnemen. Daar is echter toestemming van nodig van de provincie. Drentse dierenartsen hebben nu met Bij12 afgesproken, dat Bij12 bij de provincie gaat pleiten om in dit in enkele gevallen mogelijk te maken.

Daarnaast gaat Bij12 proberen om de resultaten van de dna-monsters uit het lab sneller te krijgen. Bij12 komt nu eenmaal per maand met de uitslagen uit de laboratoria.