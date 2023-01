Rikus Jager: 'Voelt alsof mensen de hoop op een toekomst in ons gebied verliezen'

"Het voelt alsof mensen de hoop op een toekomst in ons gebied verliezen. We zijn een gemeente met drie Natura 2000-gebieden. Voor deze gebieden gelden strenge regels op het gebied van toegankelijkheid, evenementen, stikstof en dergelijke. We zijn zo trots op onze natuur, maar het kan toch niet zo zijn dat door onze natuur niets meer kan, dat we een soort openlucht museum worden."

De burgemeester heeft nog meer plannen en ziet dus beren op de weg. Voor onder andere woningbouw en het verder uitbreiden van de welvaart. Ook de wolvenproblematiek maakt het volgens de burgemeester moeilijk om perspectief te houden in de gemeente. Maar inwoners moeten volgens hem samen de schouders eronder steken. "Oplossingen voor ingewikkelde zaken liggen niet zomaar in het verschiet, maar we kunnen wel aandacht hebben voor elkaars zorgen en onrust en met elkaar erover in gesprek gaan. Laten we niet onze hakken in het zand zetten en boos worden, laten we positief zijn, elkaar ontmoeten en naar elkaar luisteren."