Oprichters Midwinterhoornblazers Diever zijn benoemd tot ereburger

"Dit is niet meer weg te denken uit Diever", zegt de burgemeester. En het is niet alleen bij Diever gebleven. "Zelfs buiten de gemeente Westerveld hebben jullie het oude ambacht van midwinterhoornblazen op de kaart gezet."

In de jaren negentig kwamen de twee in Diever wonen. Daar hebben ze hun eerste midwinterhoorn gemaakt. "U blies op deze eigengemaakte midwinterhoorns in uw eigen tuin tijdens de adventtijd. Dat wekte het enthousiasme van vele andere dorpelingen." Het maken van een midwinterhoorn, veranderde in het maken van meerdere. "Het ging als een rimpeleffect door de gemeente, eerst in Diever en daarna ook in Dwingeloo, Wapse, Wapserveen, Wateren en Zorgvlied."