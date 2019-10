LTO Noord geen onderdeel van nieuw boerenprotest

"We betwijfelen ook of onze hele achterban achter de actie staat", meent Oosterbroek.Dinsdagavond kondigde Farmers Defence Force (FDF) aan nieuwe acties te organiseren. Betogers willen op 16 oktober naar het Binnenhof in Den Haag om hun onvrede te tonen over de stikstofcrisis. Ze zijn bang dat boeren hier te veel van gaan merken op hun boerderij.Tijdens die reis naar de hofstad willen de actievoerders ook een bezoek brengen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven. "Het RIVM speelt geen open kaart en we vertrouwen niet op de methode waarmee zij tot cijfers komen", vertelt Sita van Keimpena namens FDF.Het Rijksinstituut berekent de stikstofhoeveelheden in Nederland en bracht naar buiten dat ruim veertig procent van alle stikstof wordt uitgestoten door de boerensector."Ik wil graag weten hoeveel mensen er volgende week komen. Dan kunnen we rekening houden met het aantal kopjes koffie", grapt persvoorlichter Coen Berends van het RIVM. "Wij willen een delegatie van de groep actievoerders graag uitleg geven over onze werkwijze en hoe wij tot cijfers komen", vult hij aan.Woordvoerders van de gemeenten Den Haag en De Bilt laten aan RTV Drenthe weten dat ze nog geen aankondiging hebben ontvangen van FDF. "Dat komt nog. Morgen hebben we overleg met de politie en aan de hand daarvan gaan we een plan opstellen en demonstraties aankondigen", vertelt Van Keimpena.Hoeveel boeren volgende week hun trekker weer van stal halen is onbekend. De organiserende partij Farmers Defence Force heeft op Facebook ruim 36.000 aanhangers en hoopt daarom het record van vorige week te verbreken. Toen kwamen er ruim 20.000 boeren en sympathisanten naar het Malieveld.De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) heeft nog wel overwogen om zich aan te sluiten bij het manifest van volgende week. Tijdens intern overleg op dinsdagavond is geconcludeerd dat LTO zich niet mengt in de nieuwe demonstratie. Ook Agractie, de partij die vorige week het voortouw nam op het Malieveld, is geen onderdeel van de geplande actie.