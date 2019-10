Borger-Odoorn doet greep in reserves en verhoogt OZB met vijf procent

Toch zijn er wel zorgen en lastenverzwaringen. En om met dat laatste te beginnen: het college stelt voor om de onroerende zaakbelasting (OZB) met vijf procent te verhogen. Een gemiddeld huishouden is daardoor jaarlijks zo'n 33 euro extra kwijt aan de gemeente."We waren van plan om 1,75 procent te verhogen. Tegelijk halen we eenmalig ook een half miljoen uit de reserves", aldus Wind.Volgens de wethouder moet er extra geld op tafel komen omdat er steeds meer taken en veranderingen op het bordje van de gemeente komen te liggen. Zo komt er een nieuwe omgevingswet aan, een verandering waar de helft van de ambtenaren mee van doen krijgt.Uit een onderzoek blijkt dat Borger-Odoorn niet op sterkte is als je het hebt over taken en ambities en de beschikbare menskracht. "Eigenlijk zijn er tien extra ambtenaren nodig die fulltime werken. Maar we beginnen vanaf januari met vijf mensen extra", zegt de wethouder.Extra bezuinigen staan voor volgend jaar ook gepland, voor een bedrag van ruim een half miljoen. Volgend voorjaar komt er nog een discussie over een extra ombuiging van drie ton. Tegelijk wil de gemeente extra geld steken in dorpsbudgetten, het bestrijden van laaggeletterdheid, opbouwwerk in 2e Exloërmond, verkeer en het bestrijden van de eikenprocessierups.Voor de langere termijn is wethouder Wind voorzichtig optimistisch. De gemeente wil in 2021 bijvoorbeeld beginnen met een flinke opknapbeurt voor Valthermond. Tegelijk zegt het college dat de onzekerheden toenemen.Op 7 november praat de gemeenteraad over de begroting voor volgend jaar.