Klazienaveen krijgt er met Albert Heijn zesde supermarkt bij

Na de Boni, Lidl, Aldi, Jumbo en Plus is Klazienaveen vanaf volgend jaar nog een supermarkt rijker: Albert Heijn gaat zich vestigen in een nieuw pand dat gebouwd wordt op de locatie waar zich nu de Op=Op en het voormalige onderkomen van modezaak Bertus aan de Langestraat bevindt. De opening staat gepland voor het voorjaar van 2024. Projectontwikkelaars Vincent Alkema, Wim Beekman en Peter van Dijk tekenen voor het project.

Om ruimte te maken voor de supermarkt worden de twee bedrijfspanden gesloopt. Het onderkomen van Bertus binnen enkele weken en de Op=Op tegen de zomer. Een supermarkt met een oppervlakte van 1500 vierkante meter en 50 ondergrondse parkeerplaatsen komt er voor in de plaats. Boven de winkel komt een bouwlaag met een nog nader te bepalen hoeveelheid appartementen.

Aldi verhuist ook

Alkema, eigenaar van de Op=Op-winkel, denkt dat het plan bijdraagt aan het verder verhogen van de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum van Klazienaveen. "Een ideaalbeeld voor een winkelhart zijn supermarkten aan de kopse kanten. In Klazienaveen is dat momenteel niet het geval en bevinden alle winkels zich aan de oostkant." Daar gaat verandering in komen.

De Duitse grootgrutter Aldi verhuist naar de westkant, naar een plek bij de ovonde waar ooit de Dordsebrug stond. Bovenop deze winkel komen nog eens 23 appartementen. Collega-ontwikkelaar Jaap ten Hoor is daar inmiddels druk doende mee. "Daar pal naast komt dan feitelijk de Albert Heijn. Naar mijn idee ontstaat zo een betere verdeling van het supermarktaanbod in Klazienaveen."

Schip 1 en Schip 2

Alkema startte twee jaar geleden een ontwikkelingsbureau met Wim Beekman, oud-directeur van FC Emmen. Voor dit project besloten ze ook de handen ineen te slaan met Peter van Dijk, die ook een grondpositie op de beoogde locatie heeft. Van Dijk is ook de man achter de totstandkoming van woonwinkelcomplexen Schip 1 en Schip 2 midden in het winkelhart.