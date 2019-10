Regenboogweek ter discussie gesteld: 'Je moet ze niet in een groep plaatsen'

"Ik vind dat je LHBT-ers niet in een aparte groep moet plaatsen", zegt de 61-jarige Velzing over de Regenboogweek. Door het categoriseren van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, denkt hij dat het voor bijvoorbeeld allochtone jongeren alleen nog maar moeilijker wordt om uit de kast te komen."Bovendien denk ik dat GroenLinks zich beter bezig kan houden met moskeeën, waar gepredikt wordt over het doden van homo's", stelt de inwoner van Klazienaveen. "Maar daar hoor je GroenLinks niet over. Terwijl juist op dat gebied werk aan de winkel is", meent hij.Onder meer GroenLinks, in de persoon van Statenlid Henk Nijmeijer, is initiatiefnemer van de Regenboogweek. Laatstgenoemde is het totaal niet met de lezing van Velzing eens. "De problemen die hij schetst kloppen wel, maar juist daarom kun je dat met elkaar bespreekbaar maken in de Regenboogweek", zegt hij.Volgens Nijmeijer is het vizier in zo'n week niet alleen gericht op de LHBT-ers, maar ook op bijvoorbeeld de heterogemeenschap die moeite met acceptatie heeft. "In die groep moet de oplossing liggen", meent Nijmeijer.Hij heeft er op zijn beurt wel begrip voor dat een Regenboogweek mogelijk een averechtse uitwerking heeft op allochtonen."Dan zouden we op een andere manier aandacht aan LHBT-ers moeten besteden. Maar ik ben zelf van mening dat de Regenboogweek tot een goede discussie kan leiden en die voeren we nu ook.""De week zet alle betrokkenen aan het denken", gaat Nijmeijer verder. "Homo’s die in de kast zitten, weten daardoor dat ze er niet alleen voor staan. Ik denk dan ook dat de Regenboogweek wel degelijk helpt.", besluit Nijmeijer.Tijdens Regenboogweek worden er overal in Drenthe regenboogvlaggen in vlaggenmasten gehesen. Ook kan er in diverse gemeenten worden gediscussieerd over acceptatie van LHBT-ers en vinden er theatervoorstellingen plaats.