Gemeente geeft groen licht voor Oktoberfest Alteveer

Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden houden de vergunningen voor het Oktoberfest in Alteveer in stand. Door een besluit van de bezwaarschriftencommissie was het gisteren nog onduidelijk of het feest zaterdag wel door kon gaan.

De bezwaarschriftencommissie liet weten dat er veel aan te merken is op de omgevingsvergunning, die onderdeel is van de evenementenvergunning. Naast de verkeers- en geluidshinder vindt de commissie dat ook onvoldoende is onderbouwd wat de gevolgen zijn voor de ecologie.Desondanks besloot de commissie dat de gemeente de vergunningen niet hoeft in te trekken. En dat deed de gemeente dus ook niet.De gemeente laat weten dat de geluidsnorm van 80 decibel tot 01.00 uur van kracht is en daarna wordt afgezwakt tot en 65 decibel, precies zoals vorig jaar. De maatregelen die genomen zijn om zwerfafval te voorkomen, zijn volgens de gemeente voldoende gewaarborgd. Bij jongeren onder de 18 jaar, die de feesttent willen betreden, wordt een blaastest afgenomen.De gemeente laat ook weten dat de locatie van het Oktoberfest, aan de rand van het dorp, geschikt is om zo'n evenement te houden. 'Middels het opleggen van maatregelen op onder andere het gebied van eenrichtingsverkeer en verkeersregelaars, op- en afbouwtijden en milieu wordt de mogelijke hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt’, valt er te lezen.Het dorp heeft een haat-liefde verhouding met het feest, dat tot 01.30 uur duurt. Behalve het lawaai is er met name na afloop veel overlast van dronken bezoekers, die na afloop van eerdere edities van het feest door tuinen van omwonenden liepen.Daarom besloot de organisatie om dit jaar naar Slagharen uit te wijken. Maar na klachten in dat dorp, kwam de commissie terug op die beslissing en bleef het feest in Alteveer. Om de overlast van het feest dit jaar te beperken, zet de organisatie Bike-teams in. Die moet tegen overlastgevers, zoals hangjeugd en wildplassers, optreden.Het Oktoberfest wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden en heeft ruimte voor maximaal 3.500 bezoekers.