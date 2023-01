Meer auto's en bromfietsen gestolen in Drenthe, maar hoe voorkom je dat?

In Drenthe werden vorig jaar in totaal 276 voertuigen gestolen, een jaar eerder waren dat er 205. Het gaat dan om auto's, motoren, bromfietsen en snorfietsen, aanhangers en caravans en bedrijfsvoertuigen. In 67 van de gevallen betrof het de diefstal van een auto, in 2021 waren dat er 62. Het aantal bromfietsen, waar ook scooters onder vallen, steeg van 103 naar 162.

Emmen was met 98 gestolen voertuigen koploper, in Assen waren het er 63 en in Hoogeveen 36. Het aantal diefstallen was met 3 het laagst in de gemeente Westerveld. Emmen was ook de grootste stijger als je alleen kijkt naar het aantal gestolen auto's, van 19 in 2021 naar 26 vorig jaar. Verder is opvallend dat het aantal autodiefstallen in Tynaarlo juist flink terugliep. Daar werden in 2021 zes auto's ontvreemd. Vorig jaar slechts eentje.