Aantal mensen met WW-uitkering in Drenthe vorig jaar afgenomen

Vorig jaar is het aantal mensen met een werkloos-uitkering (WW) in Drenthe verder gedaald. In december 2021 kreeg nog 2,2 procent van de Drentse beroepsbevolking een WW-uitkering, een jaar later was dit percentage 1,7. De daling komt omdat de vraag naar personeel groot is, aldus uitkeringsinstantie UWV.

Eind vorig jaar ontvingen 4.466 inwoners van Drenthe een WW-uitkering en daarmee zit de provincie iets boven het Nederlands gemiddelde. In de maand december nam het aantal mensen met een uitkering toe met 9,2 procent. Volgens het UWV gebeurt dit vaker in de wintermaanden, omdat er dan bijvoorbeeld minder werk is in de bouw, landbouw en horeca. Bovendien worden rond de jaarwisseling veel jaarcontracten beëindigd.

Vergrijzing is een belangrijke oorzaak van de stijging in de vraag naar arbeid. In Drenthe is één op de tien werknemers 60 jaar of ouder en gaan zij binnen nu en zeven jaar met pensioen. Daarnaast groeit de vraag naar medewerkers door de ambities van de maatschappij. "Het bouwen van woningen, de klimaatdoelen en voldoende medewerkers voor zorg, onderwijs, kinderopvang en defensie zorgen voor steeds meer aanbod van banen", meldt het UWV.

Meeste werkloosheid in Emmen