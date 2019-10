VVD Regio Noord ter ziele: Drents partijbestuur terug

Woensdagavond is de noordelijke VVD-club officieel ontbonden. Meteen er achteraan zijn voor Drenthe, Groningen en Friesland eigen regionale VVD-besturen opgericht. Daarmee is de organisatiestructuur van de liberalen weer dichter bij de leden gebracht. Die vonden dat het noordelijke partijbestuur 'veel te veel op afstand stond'.In mei 2016 ging de VVD Kamercentrale Drenthe officieel ter ziele. Even later verdwenen ook alle lokale partijafdelingen. Ze gingen op in zes grotere lokale netwerken.De opschaling van de partijstructuur bij de VVD werd landelijk ingevoerd. Overal verdwenen provinciale en lokale afdelingen, die plaatsmaakten voor grotere regio's. De reden was vooral om een einde te maken aan de vergadercultuur in zaaltjes, waar maar een handjevol leden op afkwam. Ton Baas, oud-VVD-gedeputeerde van Friesland en oud-waarnemend burgemeester van Midden-Drenthe en Aa en Hunze, werd de noordelijke VVD-voorzitterMaar in het Noorden voldoet het grootschalige organisatiemodel niet, zegt de Drentse VVD-voorzitter Laan. "Er zitten te veel nadelen aan. Er was te veel afstand tussen leden en het regionaal bestuur. De inbreng vanuit de eigen regio was minder. En talenten werden niet meer ontdekt. Mensen kenden elkaar niet. Daarom gaan we weer terug naar een eigen Drents partijbestuur, om de feeling terug te krijgen met onze leden."De vijftigjarige Laan is als voorzitter gekozen, omdat hij volgens de partij 'een goede netwerker is'. Ook heeft hij de nodige ervaring bij de VVD als bestuurslid.Laan was van 2010 tot 2016 bestuurslid en voorzitter van de VVD-afdeling Emmen. Daarna werd hij voorzitter van het nieuwe Lokale VVD Netwerk Zuidoost-Drenthe, waarin de afdelingen Emmen en Borger-Odoorn opgingen.De andere lokale VVD-netwerken in Drenthe zijn Assen, Coevorden, Noord (Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo), Centraal Drenthe (Hoogeveen, Midden-Drenthe, De Wolden) en het provincie-overschrijvende netwerk VVD MSW (Meppel, Steenwijkerland en Westerveld). De structuur van de lokale netwerken blijft wel overeind.