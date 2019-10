Tynaarlo begroot tonnen in de min, maar stelt inwoners gerust

Volgens de wethouder is huishoudboekje van de gemeente op orde en hoeven er geen maatregelen te worden genomen die inwoners gaan voelen in de portemonnee."Ondanks een tekort in de jeugdzorg van twee miljoen euro stijgen de gemeentelijke lasten slechts met twee procent. Ook reserveren we alvast middelen voor de centrumplannen Zuidlaren", blikt De Graaf vooruit.Tynaarlo investeert ook. Het fietspad van de Hunebedstraat in Tynaarlo wordt aangepakt. En ook de Hoofdweg in Eelde gaat op de schop, inclusief de riolering. Ook is er geld gereserveerd voor het verduurzamen van brandweerkazernes, gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting.Ook het sociaal domein kwam ter sprake in de begrotingsplannen. "We kijken kritisch naar de manier waarop we de zorg hebben georganiseerd en vinden het belangrijk om de samenleving daarbij te betrekken. Zo komen we tot oplossingen die ervoor zorgen dat de zorg ook op lange termijn betaalbaar blijft", legt hij uit.Dat onder meer de inkomsten van de Rijksoverheid zich moeilijk laten voorspellen, maakt de situatie voor de gemeente onzeker volgens De Graaf."Bovendien werkt de gemeente aan een aantal grote projecten waarvan de financiële gevolgen nog niet helemaal helder zijn, zoals de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Ook de plannen voor de nieuwbouw aan de Wenakkers worden herzien door het vertrek van het Harens Lyceum.Dinsdag 5 november vergadert de gemeenteraad over de begroting.