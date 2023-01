Inzamelkoning 'Rooie' Tinus Brink uit Gieten onderscheiden

De bekende Gietenaar Tinus Brink is vandaag in het zonnetje gezet door de gemeente Aa en Hunze. Bijna vijftig jaar lang haalde hij verspreid door de gemeente en ook daarbuiten oud papier en ijzerwaren op. Omringd door vrienden en familie kreeg Tinus op het gemeentehuis een oorkonde voor zijn jarenlange werk.

Geëmotioneerd zit Tinus in zijn rolstoel in de raadszaal van het gemeentehuis in Gieten. Liever had hij nog op zijn trekker gezeten, maar dat gaat helaas niet meer. Na een speech van burgemeester Hiemstra verschijnt er kort een lach op zijn gezicht. Onder daverend applaus neemt Tinus de oorkonde in ontvangst. Hij mist zijn werk, maar zijn werk mist hem ook.