Gezamenlijke nieuwbouw basisscholen Hoogeveen niet haalbaar

De schoolbesturen van de basisscholen Het Palet en de Titus Brandsmaschool in Hoogeveen mikten op gezamenlijke nieuwbouw, maar dat lijkt er niet van te komen. Er werd gezocht naar een geschikte locatie, maar uit onderzoek blijkt dat beide partijen die niet hebben kunnen vinden. De scholen onderzoeken nu renovatie van de huidige schoolgebouwen.

Beide scholen trekken met elkaar op in het renovatietraject. Dit jaar gaan ze samen een haalbaarheidsstudie beginnen. Daarin staat beschreven wat er qua renovatie allemaal mogelijk is, wat er moet gebeuren en wat het financiële plaatje is voor het opknappen van de gebouwen. De panden zijn namelijk op leeftijd.

De afronding van dat onderzoek moet ergens dit jaar gaan plaatsvinden. Voor het uitvoeren van de analyse krijgen beide scholen een budget van de gemeente Hoogeveen. De kosten voor de renovatie zijn uiteindelijk voor de gemeente. Zij zijn ook de aangewezen partij om het plan van de scholen te controleren. Als alles goed verloopt kan daarna de renovatie beginnen. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Miljoenen

De gemeente Hoogeveen maakte vorig jaar bekend 10 tot 12 miljoen euro te investeren voor het bouwen van nieuwe schoolgebouwen en voor het renoveren van bestaande scholen. Onderhoud is namelijk hard nodig. Meer dan de helft van de scholen in Hoogeveen is zo oud dat renovatie of nieuwbouw nodig is. Het thema speelt al sinds 2006.

Alle scholen zijn geïnspecteerd en vervolgens is er een rangorde gemaakt wie aan de beurt is. Per school wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De gemeente kijkt dan naar de mogelijkheden die er zijn voor nieuwbouw of renovatie van het bestaande pand. Scholen met minder dan 95 leerlingen komen in eerste instantie niet in aanmerking voor de plannen, maar worden ook niet direct uitgesloten.

Volgorde

Vorig jaar is de eerste school opgeknapt. Het gaat om CBS de Akker in Pesse. De twee scholen van RENN4 staan nu bovenaan de lijst. "Wat er waar en wanneer voor RENN4 kan gebeuren, is momenteel nog in onderzoek. Zodra dit duidelijk is en ook wat de renovatie van Het Palet en Titus Brandsmaschool gaat kosten, vindt een nadere afweging plaats door de gemeente in overleg met alle betrokken schoolbesturen", schrijft de gemeente.