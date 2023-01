Chipplicht voor katten met gejuich ontvangen: 'Dit is echt belangrijk'

Veel 'zwerfkatten'

Het grootste deel van de zwerfdieren die bij het Drents Dierentehuis binnenkomen zijn katten. "Die zijn zelden gechipt en dus weten we niet waar ze vandaan komen of aan wie ze toebehoren", zegt Alwin Tol. Volgens hem geeft zo'n chiplicht de katteneigenaren een veel grotere verantwoordelijkheid: "De zwerfkatten bij ons zijn natuurlijk vaak gewoon huiskatten die niet meer gewenst zijn. We denken dat we bij een chip minder katten binnen krijgen, want die kunnen we dan zo terug brengen naar huis."

Volgens het ministerie zijn er in Nederland zo'n 2,9 miljoen huiskatten en de schattingen over het aantal zwerfkatten lopen sterk uiteen. Per jaar worden zo'n 60.000 katten als vermist opgegeven.

Miljoenen

Minister Adema meldde dat de grote aantallen katten van wie de eigenaar onbekend is, voor een kleine 5 miljoen euro aan opvangkosten zorgen voor gemeenten. In zijn brief aan de Tweede Kamer benadrukt hij verder dat zwerfkatten en loslopende huiskatten voor overlast zorgen, ziekten kunnen veroorzaken en het gevaar lopen zoek te raken.

De minister heeft het plan besproken met gemeenten, provincies en diverse organisaties. Het is nog niet bekend wanneer de chipplicht wordt ingevoerd, Adema benadrukt dat hij hecht aan een zorgvuldige invoering. Eerder is een proef gedaan om gemeenten te laten bepalen of ze een plicht wilden, maar de minister ziet meer in een landelijke invoering.