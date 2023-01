Gedetineerden Veenhuizen helpen Oekraïne de winter door met kachels

"Dit is werk dat er echt toe doet", vertelt een gedetineerde tegen Ronald Schouwenaar. Op initiatief van Schouwenaar maken gedetineerden uit negen inrichtingen in Nederland kachels voor de actie 'Kachels voor Oekraïne'. En de eerste 45 kachels komen binnenkort aan in het land.

Schouwenaar werkt voor de serviceorganisatie In-Made, die bedrijven ondersteunt in de samenwerking met gedetineerden. Zo kunnen bedrijven via In-Made (een deel) van een productieproces laten doen door gevangenen. Bovendien kunnen gevangenen met de opgedane werkervaring diploma's en certificaten halen waarmee de kansen om succesvol terug te keren in de maatschappij vergroot worden.

De plannen ontstonden begin december bij Schouwenaar. "Toen al die beelden op televisie kwamen dat de energievoorzieningen stuk geschoten werden en zoveel mensen zonder warmte zaten in Oekraïne." Hij kwam met het idee om houtkachels te gaan maken, waarop ook gekookt kan worden. "Die dingen doen het natuurlijk altijd zonder stroom, dus je hebt alleen brandstof nodig."

Veel animo, ook vanuit Veenhuizen

Veenhuizen is een van de negen penitentiaire inrichtingen in Nederland die meewerkt aan het maken van de kachels. De gedetineerden zijn gemotiveerd. "We hebben ook een man die zelf heeft meegevochten in een andere oorlog. Die weet hoe belangrijk deze kachels zijn voor de Oekraïners. Je kon gewoon zien dat hij emotioneel werd toe hij zijn verhaal deed", vertelt Schouwenaar.

De eerste lading kachels is inmiddels onderweg naar het land in oorlog. "Ze zijn bestemd voor een opvanglocatie waar mensen zitten die geen huis meer hebben door de beschietingen", zegt Schouwenaar. En het blijft niet bij deze 45 houtkachels, want de actie krijgt een vervolg.