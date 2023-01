Katten chippen en registreren wordt verplicht

Volgens het ministerie zijn er in Nederland bijna drie miljoen huiskatten. Het aantal zwerfkatten is onbekend.

Per jaar worden landelijk 60.000 katten als vermist opgegeven. Het ministerie meldt dat gemeenten bijna 5 miljoen euro kwijt zijn aan opvangkosten voor katten waarvan de eigenaar onbekend is. In de brief van de minister aan de Tweede Kamer benadrukt Adema dat zwerfkatten en loslopende huiskatten voor overlast zorgen, ziekten kunnen veroorzaken en het gevaar lopen zoek te raken.