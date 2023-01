Cel- en taakstraf voor oud-restauranthouder voor kweken van hennep

De Emmenaar hoopte als restauranthouder zijn schulden weg te poetsen door hennep te kweken. Hij is nu dieper in de geldproblemen beland. Eerdere oogsten leverden hem bijna 61.000 euro op. Dat geld moet hij aan de staat terugbetalen.

De agenten troffen in september 2021 in zijn woning 472 planten aan en 2,5 kilo gedroogde henneptoppen. De hele woning van de Emmenaar was voor de kwekerij aangepast. Iedere vierkante meter werd benut. Zijn meubels stonden buiten de woning.

Door stroomstoringen in de buurt kwam de illegale kwekerij aan het licht. De bewoner was thuis. Hij had een restaurant en was door coronamaatregelen en een auto-ongeval in de problemen gekomen.