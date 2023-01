Uitgaanscentrum De Klok Ruinerwold verdwijnt: 'Het was een jachtveld'

De bekende uitgaansgelegenheid De Klok in Ruinerwold sluit per 1 juni definitief de deuren. Eigenaren Leffert en Bertha Klok willen het rustiger aan gaan doen. Het pand is verkocht en de horecafunctie verdwijnt. Wat blijft zijn de vele herinneringen aan de roemruchte discotheek en kroeg.

"Als ondernemer heb je goede en minder goede tijden. En ook wij hebben het nodige meegemaakt", zegt Bertha Klok. "Door het veranderende uitgaansleven en de vele regelgeving is een gezonde toekomst lastig." Ook zoon Johan werkte in de zaak. Hij staat volledige achter de genomen beslissing. "Met het oog op de toekomst betekent dat investeren in het pand en extra personeel. En dat laatste, daar is ook moeilijk aan te komen. Bovendien zijn er overal veel evenementen bijgekomen. Het is een optelsom." De familie organiseert geen afscheidsfeest.

Schaterlach

In de jaren '80 groeide De Klok uit tot een begrip in de regio, om dat vele jaren te blijven. Wekelijks was het pand afgeladen met bezoekers uit de regio. Jan Smit, Jannes, André Hazes, Normaal en het lokale Titt'n trokken volle zalen. Ook zanger Henk Wijngaard bewaart goede herinneringen aan optredens in Ruinerwold. "Ik ken deze plek goed. Ik heb er vorig jaar nog opgetreden. Helaas zal dat de laatste keer zijn geweest. Na Takens in Balkbrug is dit de volgende die moet sluiten", zegt Wijngaard.