Celstraf van 1,5 jaar voor vrouw die handelt in erectiepillen

Een 48-jarige vrouw uit Klazienaveen moet anderhalf jaar de cel in vanwege de illegale handel in het verboden potentiemiddel Kamagra. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden vandaag bepaald. De straf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, valt daarmee hoger uit dan de eis.

Het Openbaar Ministerie eiste bij de behandeling van de zaak in november een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en 240 uur werkstraf voor de vrouw uit Klazienaveen. Ook haar betrokken partner, een 58-jarige Klazienavener, hoorde deze eis tegen zich eisen. Bij hem bleef het vonnis wel gelijk aan de eis.

4,7 miljoen euro winst

Het stel uit Klazienaveen werkte samen met twee andere medeverdachten, twee mannen van 43 en 58 jaar uit respectievelijk Papendrecht en het Duitse Sustrum-Moor. Hun straffen vielen juist lichter uit. Van de geëiste 32 maanden onvoorwaardelijke celstraf gingen er voor elk vier maanden af.

Het viertal moet ook de gemaakte winst terugbetalen: 4,7 miljoen euro. Het leeuwendeel (3,6 miljoen euro) wordt neergelegd bij de 58-jarige man, die als de spil van de handel wordt beschouwd. Voor de Papendrechter komt dat bedrag neer op ruim 900.000 euro en voor het stel uit Klazienaveen elk iets meer dan 137.000 euro.

Distributiecentra

De Papendrechter en de 58-jarige man, een oud-Emmenaar, bundelden de krachten in 2011 en werkten samen aan websites waarop seksartikelen werden verkocht. Langs deze weg wordt uiteindelijk ook Kamagra aangeboden. Het middel helpt mannen met erectiestoornissen. Volgens de online Afkickkliniekwijzer is het middel vanwege de onduidelijke herkomst niet legaal in Europa verkrijgbaar. Kamagra is verder goedkoper dan het bekende Viagra, maar is mogelijk nadelig voor de gezondheid.

De handel loopt goed en om uit te breiden wordt contact gezocht met het stel uit Klazienaveen. Op naam van zowel de vrouw als de man worden bv's opgericht en bankrekeningen aangevraagd. De twee bedrijven worden ondergebracht in panden aan de Pollux in Klazienaveen en de Magelhaenstraat in Emmen. Beide locaties doen daarbij dienst als 'distributiecentra.'

Boekhouder

Tijdens de rechtszaak in november wezen de vrouw en de oud-Emmenaar naar elkaar als hoofdverantwoordelijke. De oud-Emmenaar vertelde dat hij zich op een gegeven moment terugtrok en zich enkel beperkte tot hand-en-spandiensten. De vrouw omschreef aanvankelijk haar rol als die van boekhouder.

Volgens de rechtbank schetst het dossier toch echt een ander beeld. Daaruit komt naar voren dat de vrouw een leidende rol heeft gehad. Ze benaderde anderen om ook deel te nemen aan de handel. Verder bemoeide ze zich met het opstarten van een pillenzaakje in Scandinavië.

Daarnaast is ze volgens de rechtbank bevoegd geweest om te beslissen over het voortbestaan van de bv's. "De rechtbank is dan ook van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere straf dan een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf", aldus het vonnis.

Bedrijfsleider

Ook de oud-Emmenaar wordt door de rechtbank gezien als iemand met een leidende rol in dit verhaal. "Verdachte was namelijk verantwoordelijk voor de inkoop, voorraad, inzet van personeel, het bedrijfspand, de verzending en het klantcontact", stelt de rechtbank. Daarnaast beschikte hij over de bankpassen en bankrekeningen waar de inkomsten op binnenkwamen. "Verdachte heeft ook verklaard dat hij feitelijk als bedrijfsleider functioneerde."