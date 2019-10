Volé: Gebruikt Groningen Airport Eelde onterecht geld uit routefonds om een skybox te financieren?

Verkwisting van belastinggeld noemt Volé het. Bovendien kan het ook volgens het reglement van het routefonds niet. Er is een bedrag van 121.000 euro betaald voor de skybox. Dit bedrag is terug te vinden in de jaarcijfers van het routefonds.Het fonds is in beheer bij de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, NOM. Doel van het routefonds is om nieuwe vluchten op Groningen Airport Eelde te ondersteunen in de aanloopkosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor een marketingcampagne.Daar past een sponsorruimte in het stadion van FC Groningen niet bij, zo schrijft Volé. "Kan een skybox worden aangemerkt als ‘een project’ ten behoeve van ‘de ontwikkeling van nieuwe en de optimalisatie van bestaande luchtverbindingen’? En heeft ‘de luchthavenexploitant een business case ingediend naar genoegen van beheerder’? Of heeft de beheerder zelf gedacht dat een skybox wel een goed idee is?"Volgens het reglement van het routefonds kan het geld alleen gebruikt worden voor nieuwe vluchten. Volé heeft het uitgezocht. "Vanuit het routefonds wordt uitsluitend financiering verstrekt aan de luchthavenexploitant ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe en de optimalisatie van bestaande luchtverbindingen tussen Groningen Airport Eelde en één of meerdere andere luchthavens."Het idee achter de sponsorruimte was om bedrijven te ontvangen, de ruimte te verhuren en het bedrijfsleven warm te maken voor de Drentse luchthaven. Het project was een samenwerking met FC Groningen . "We hebben een grote zakelijke achterban", zo vertelde commercieel directeur Robbert Klaver eerder op RTV Noord. "Als het zakelijke leven zich achter de luchthaven schaart, kunnen wij daar een rol in spelen? We hebben een plan bedacht in de vorm van de naamgeving van de lounge en de verkoop van pakketten, waarvan de opbrengst voor een deel naar de luchthaven gaat."Directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde zei destijds dat vijftig procent van de opbrengst naar de luchthaven gaat en wordt ingezet voor marketing. "Dus eigenlijk gaan we er geld aan verdienen."Of dat ook het geval is, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Onder andere over TopDutch, een merk waarmee het Noorden nieuwe bedrijvigheid wil binnen halen. "Wij hebben er niet met relaties bitterballen zitten eten tijdens wedstrijden", zo zegt een woordvoerder tegenover RTV Drenthe. "Bovendien is de skylounge geen eigendom van ons, zoals dat normaal gaat. Daarvoor moet je bij FC Groningen zijn."Volé: "Kortom: het heeft er meer dan de schijn van dat het fondsreglement en de subsidieverordeningen overtreden zijn. Mag er zo met belastinggeld worden omgesprongen?", zo vraagt Volé zich af. De brief is verstuurd naar de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. Dat zijn de aandeelhouders van de luchthaven.Overigens moet de afspraak over de deelname in een sponsorruimte nog voor de oprichting van het routefonds genomen zijn. Het gaat om het voetbalseizoen 2017/2018. Het routefonds, met daarin destijds tien miljoen euro, is pas begin mei 2018 opgericht en bij de NOM ondergebracht. De aandeelhouders zouden dit besluit dan genomen moeten hebben en besloten hebben om het geld uit het routefonds te halen. Ook voor het seizoen 2018/2019. Mogelijk zelfs zonder te kijken naar het eigen reglement.De skybox heeft twee seizoenen bestaan. Wat de kosten vorig seizoen waren, is niet duidelijk. Dat zal moeten blijken uit de jaarcijfers van het routefonds. Sinds dit seizoen staat het leeg. Zo constateerden ook fans van de Groninger eredivisieclub op Twitter.