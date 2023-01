Zonneweide bij A28 Assen-West stap dichterbij

De zonneweide bij de afrit van de A28 bij Assen-West is een stap dichterbij. De gemeente Assen heeft een vergunning verleend voor het initiatief van energiecoöperatie GOED.

De maatschappelijke onderneming wil met het project de meeropbrengst van zonnestroom aan Assenaren schenken die moeite hebben om de stijgende energierekening te betalen.

Driehonderd huishoudens

Naar schatting zijn de opbrengsten genoeg om driehonderd huishoudens in de regio Assen te steunen met tien euro per maand. "En daarnaast kunnen we een bijdrage leveren aan sport en cultuur in de stad, door bijvoorbeeld verduurzaming van sportaccommodaties", vertelt initiatiefnemer Musetta Blaauw.

Hoewel de plannen al langere tijd op tafel liggen, is de noodzaak van het park alleen maar groter geworden, zegt Blaauw. "Energiearmoede is een actueel onderwerp, steeds meer huishoudens hebben ermee te maken."

In de winter van start

De verwachting is dat de aanleg van de zonnepanelen in de winter kan beginnen. "Het komende half jaar zijn we eerst bezig met de aansluiting van Enexis. Vervolgens kan de installatie beginnen, zodat de stekker er met de eerste voorjaarszon van volgend jaar in kan", aldus Blaauw.

De verwachte aanlegkosten zijn de afgelopen tijd met 20 procent gestegen, vanwege de prijzen voor grondstoffen en menskracht. "We verwachten dat we nu over de één miljoen euro gaan, maar dat is van tevoren moeilijk in te schatten", vertelt Blaauw. De kosten dekt de coöperatie door een lening van het Drentse Energiefonds, donaties, sponsorgelden en een subsidie van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Honderd Assenaren lid