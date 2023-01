Stijging WOZ-waarde Westerveld en Borger-Odoorn hoger dan landelijk gemiddelde

De stijging van de WOZ-waarde in de gemeenten Westerveld en Borger-Odoorn ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. In Westerveld steeg de WOZ-waarde met 18,6 procent, in Borger-Odoorn met 18,4 procent. In Midden-Drenthe was de stijging van de WOZ-waarde met 10,7 procent het laagst.