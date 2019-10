Vakantievierende Duitsers trekken massaal naar Drenthe

In vakantiepark Land van Bartje in Ees is op dit moment ruim driekwart van de huisjes gevuld met Duitse gasten. ‘We merken dat steeds meer Duitsers ons park weten te vinden. Vroeger kwamen de Duitsers vooral in de zomer, nu ook in de herfstvakantie en tijdens Pasen,’ zegt parkmanager Tineke de Groot.Op het park zijn veel activiteiten voor kinderen. Ze kunnen er zwemmen, paardrijden en spelen in de speeltuin. ‘Ik vind het leuk hier, ben altijd blij als we hier naartoe gaan,’ vertelt een van de jonge Duitse gasten. Ze is met haar vader, moeder en broertje voor de tweede keer in Drenthe.‘En er is ook veel in de omgeving voor kinderen, zoals de dierentuin,’ vult haar vader aan.Ook komen veel Duitsers voor een dagje naar onze provincie. Bijvoorbeeld om te winkelen in Emmen of Assen. Of om een bezoek te brengen aan een van de vele kringloopwinkels in Drenthe. Want tweedehandszaken zoals in Nederland, hebben ze niet in Duitsland.Bij kringloopwinkel Het Goed in Emmen zijn er deze dagen soms wel meer Duitse dan Nederlandse klanten te vinden in de winkel. "Vooral op de Dag van de Nationale Eenheid was het hier gekkenhuis", zegt filiaalleider Jan Speelman.Klanten komen volgens hem vooral af op bruine eiken meubelen en de kledingafdeling. ‘De mode is opvallender, extravaganter, heel mooi…’ aldus een van de Duitse klanten.Volgende week zit de herfstvakantie er weer op voor de Duitsers. Maar dan start de herfstvakantie in Nederland. Een reden voor veel Nederlanders om de grens over te trekken naar onze Oosterburen.