Hoogeveense amateur enige noorderling op NK poolbiljart: 'Ik geloof dat er iets mogelijk is'

BILJARTEN - Op papier heeft de tegenstander van Johan van der Leest de makkelijkste tegenstander geloot voor het NK 9-ball dat vanavond voor hem van start gaat in het Brabantse Heesch. Maar de Hoogeveense amateur-poolbiljarter versloeg in de kwalificaties al meerdere oud-kampioenen en is van plan ook dit weekend te verrassen.

Meteen belde Johan van der Leest zijn baas op toen hij zich twee weken geleden in Drachten plaatste voor het Nederlands Kampioenschap. De accountmanager wilde een weekje vrij om zich optimaal voor te bereiden op het NK-weekend. Maandag acht uur trainen, dinsdag vier, woensdag acht en donderdag een rust- en reisdag. Een professionele voorbereiding dus, in dat opzicht doet hij niet onder voor de andere zeven deelnemers. De route naar het toernooi toe, is wel anders.

Terug aan de tafel

In 2014 stond Van der Leest al eens op het NK, de kwartfinale was toen het eindstation. Daarna zette de inmiddels 39-jarige Hoogevener het spelen op een lager pitje. "Er waren wat ontwikkelingen waardoor het voor mij minder leuk werd", doelt hij op een andere competitieopzet. Hij kwam tegenover te sterke tegenstanders te staan. "Het verschil was te groot, ik was nog niet goed genoeg. De lol was er af."

In de coronaperiode herontdekte Van der Leest zijn liefde voor de sport. Hij kocht een nieuwe set keuen en stond avond aan avond aan de pooltafel. "Ik was het heel erg gaan missen en speelde meer uren dan ooit. In het begin twintig tot dertig uur per week, nu is dat nog zo'n tien à vijftien." Meestal speelt hij met vrienden en kennissen in Assen, voor competitiebiljart is hij de provinciegrens over gegaan om in Drachten te spelen. "We spelen op het een na hoogste niveau in het Noorden, de tweede divisie. Doel is om in de eerste divisie te komen, dat is een niveau onder de eredivisie. We staan op een promotieplek."