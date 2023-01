Ruim 6.700 euro opgehaald met actie in sportschool: 'Ik ben dankbaar'

Daoud Rahimi uit Rolde heeft ruim 6700 euro opgehaald met een actie die hij vorige week hield in zijn sportschool. Het geld is bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen, waar niet genoeg geld is om te sporten.

"Het is echt ongelooflijk." Dat is het enige wat Daoud Rahimi kan zeggen, als wethouder Bas Luinge het bedrag dat Rahimi heeft opgehaald op een cheque schrijft.

Rahimi vindt het belangrijk dat alle kinderen de sport kunnen doen die zij willen doen. Of je nou uit een arm of een rijk gezin komt. "Ze zitten nu maar een beetje op de bank met hun iPad. Kinderen moeten meer in beweging komen, want ze zijn onze toekomst."