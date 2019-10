Huizenprijzen Drenthe gemiddeld ruim 20.000 euro hoger dan vorig jaar

Een huis in Drenthe verandert voor gemiddeld ruim 265.000 euro van eigenaar. Een jaar geleden was dat nog zo’n 243.000, wat neerkomt op een stijging van zo'n 9 procent.Het aanbod van te koop aangeboden huizen neemt af. Met name Assen en omgeving wordt door de NVM aangeduid als 'ronduit krappe woningmarkt'. In Assen zijn het vooral de appartementen en tussenwoningen die goed in de markt liggen. Dat leidt tot prijsstijgingen. Een appartement aan de Buizerdlaan steeg in twee jaar tijd zo'n 40 procent in waarde.In andere gebieden in Drenthe is het aanbod ook krap, maar daar is er wel meer keuze, met name uit vrijstaande woningen. Binnen de provincie zijn grote verschillen te zien. In Zuidwest-Drenthe zijn de koopsommen met 3 procent gestegen, terwijl in Aa en Hunze de huizen een kwart duurder van de hand gingen dan vorig jaar.De NVM verwacht niet dat het toppunt van de prijzen is bereikt, de makelaarsorganisatie denkt dat de huizenprijzen blijven stijgen.