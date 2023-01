Megabatterij voor groene stroom helpt transportbedrijf uit de problemen

De batterij kon met subsidie van de provincie Drenthe worden aangeschaft. En dat is bittere noodzaak, zegt provinciebestuurder Tjisse Stelpstra: "Het net zit vol. Drenthe staat op rood. We roepen het al heel lang. Ook richting het Rijk, maar het probleem wordt heel langzaam erkend. Dus wij wachten niet langer. We hebben een stimuleringsregeling gemaakt voor bedrijven zodat ze gewoon verder kunnen."

Hartman Expeditie had zonder de accu-container niet verder kunnen uitbreiden. Bij de bouw van de nieuwe werkplaats bleek een aansluiting op het elektriciteitsnet niet mogelijk. "Dat komt door het overbelaste netwerk", zegt Prakken.

Energienet zit vol

Door de energietransitie wordt er veel meer gebruik gemaakt van elektriciteit, als vervanger van gas. In heel Nederland begint het net vol te raken. Drenthe is de eerste provincie waar het zichtbaar werd. "In vergelijking met de Randstad is het net hier wat dunner," legt Stelpstra uit. "Dat komt doordat dit gebied minder dichtbevolkt is. Dus raakt het net sneller vol."