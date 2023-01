Gemengde gevoelens bij vertrek bewoners crisisnoodopvang Coevorden

Stofzuigen, spullen verslepen en opruimen. Daar zijn de medewerkers van de crisisnoodopvang in het centrum van Coevorden mee bezig. De laatste bewoners van de tijdelijke opvanglocatie zijn vanochtend vertrokken naar de nieuwe opvanglocatie in Alteveer, in de gemeente Noordenveld. De bewoners hebben drie maanden gewoond in het voormalige Rabobank-gebouw.

"De buren stonden te zwaaien achter de ramen toen de bewoners in de busjes stapten naar Alteveer", vertelt de locatiemanager van de crisisnoodopvang, Nicole Kristofic. "De bewoners van de crisisopvang hadden gemengde gevoelens over het vertrek, want de omwonenden toonden zich warme buren en daardoor voelden zij zich hier thuis."

Hectisch begin

Volgens projectleider André Kolk was de beginperiode erg hectisch. Veel voorbereidingstijd was er niet. Alle twaalf Drentse gemeenten kregen via de Veiligheidsregio Drenthe de opdracht vanuit het Rijk om bij te dragen aan de crisisnoodopvang op korte termijn.

"Dan gaat het snel, want de omgeving moet dan ingelicht worden en de locatie moet ingericht worden", zegt Kolk. "We hebben weken gedraaid van vijftig tot zestig uur om alles op tijd voor elkaar te krijgen."

Pas een paar dagen voordat de asielzoekers zouden komen, werd bekend wie er zouden komen. Vrouwen en kinderen uit Afrika, Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. "Wij wilden ze een veilige plek bieden, met rust en regelmaat", vertelt Kristofic "Aangezien ze uit een zeer onrustige omgeving komen."

Daarom is ervoor gezorgd dat de kamers zo werden ingedeeld dat mensen die elkaar konden verstaan bij elkaar op de kamer sliepen. De kinderen gingen dagelijks naar school en het COA had twee keer per week een spreekuur over het asielproces.

Ganzenmarkt

"Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, hebben we ook gezorgd voor wat ontspanning af en toe", vertelt projectleider Kolk.

Zo is er een speciaal programma bedacht voor de Ganzenmarkt, aangezien dat precies op het plein naast de opvang gebeurde. "Dan zou het haast raar zijn als je de bewoners daar niet bij betrekt," aldus de projectleider. "En ze vonden het hartstikke leuk. Mister en Miss Ganzenmarkt zijn zelfs nog even binnen geweest om iedereen een handje te geven."

Wat gebeurt er met deze locatie?

Volgens de projectleider is er een kleine kans dat er op dezelfde locatie weer een crisisnoodopvang komt, omdat er al langere tijd wordt gesproken over de ontwikkeling van de binnenstad van Coevorden.

"Het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) heeft het inderdaad erg moeilijk om voldoende opvangplekken te vinden voor dit jaar", aldus Kolk. "Dus helemaal uitsluiten kan ik het niet. Maar het is dan aan het college om daar een besluit over te nemen, de vraag ligt er nu in ieder geval niet."

Geleerde lessen

Terugkijkend is volgens Kolk vooral het nut van een goede communicatie richting de omgeving goed doorgedrongen bij de gemeente. "Het is erg belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de omgeving", zegt de projectleider. "Zodat je goed aan mensen kunt uitleggen wat er precies gaat gebeuren en wanneer."