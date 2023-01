Sober tot luxe openluchtbad kost Assen 5 ton tot 1,3 miljoen per jaar

Hoe ambitieus is Assen als het gaat om een openluchtzwembad? Hoe luxueus moet het? Maar vooral hoe duur mag het zijn? Want hoe lang is de financiële polsstok van de gemeente? De Asser raadsfracties mogen het binnenkort zeggen, want eind deze maand ligt er een vooronderzoek.

Een sober bad kost de stad in elk geval jaarlijks al dik een half miljoen euro, als weg te werken exploitatietekort. Een gemiddelde variant vraagt 8 ton steun, en een luxe uitvoering 1,3 miljoen. Bouwkosten van het meest sobere bad zijn 5,5 miljoen euro, van de luxe uitvoering 17 miljoen. Daartussen zit een gemiddelde variant van 9,3 miljoen.

Dat blijkt uit een voorlopige rapportage van Tien Organisatieadvies, dat vanavond in de raad is gepresenteerd. Het bureau keek in opdracht van de gemeente naar de haalbaarheid van een openluchtzwembad in de provinciehoofdstad. Dik een jaar geleden gaf de raad hiervoor opdracht.

'Zwembaden minder in trek'

Het adviesbureau doet in Assen dat trouwens alweer voor de tweede keer. Onderzoeker Joop Scherpenzeel was namelijk ook verantwoordelijk voor het onderzoeksrapport dat Assen in 2012 liet maken. Ook toen lag er de nadrukkelijke wens een openluchtzwembad te bouwen in de provinciehoofdstad. De gemeente wilde dat bij recreatiecomplex De Bonte Wever realiseren, waar al een klein buitenbad ligt. Dat zou flink groter worden, met jaarlijks geld van de gemeente erbij. Maar het zwembadplan ging de prullenbak in, vanwege forse bezuinigingen.

Scherpenzeel heeft dat oude rapport geactualiseerd, als het gaat om bouwkosten, exploitatie en bezoekersaantallen. Hij tekent wel aan 'dat de tijden voor openluchtbaden veranderd zijn, vergeleken met tien jaar geleden'. "Toen was de tijd voor deze baden. Het aantal bezoekers neemt af, niet echt dramatisch, maar het is minder geworden." Concurrentie van 'de vermaakindustrie' is de oorzaak ervan, zo zegt Scherpenzeel. Waarmee hij doelt op overdekte speeltuinen, klimparken, pretparken, lasergamen en ook thuis gamende jeugd.

Hoog aanbod baden in regio

Ook wijst de adviseur erop dat er rond Assen binnen een straal van 30 kilometer, nogal wat openluchtbaden liggen. Negen stuks in totaal, met De Leemdobben in Vries zelfs binnen 15 kilometer. "Gemiddeld gezien is dat een hoog aanbod van openluchtbaden binnen zo'n cirkel, maar dat past ook wel weer bij een recreatieprovincie."

Landelijke trend is volgens Scherpenzeel dat het aantal zwembaden afneemt. Ook zijn er steeds minder gemeentes die geld steken in 'pretzwemmen' en zelf de zwembaden runnen. "Stichtingen met vrijwilligers nemen vaak de baden over." Al ziet de onderzoeker dat niet in een provinciehoofdstad als Assen gebeuren. "Dan moeten een paar duizend vrijwilligers de kar trekken en jaarlijks bij leden contributie heffen om een openluchtbad te runnen. Hier zie ik eerder de gemeente de boel runnen met beroepskrachten."

Geen overkill?

Of het aanbod, met óók nog eentje erbij in Assen, geen overkill wordt, daarover velt de onderzoeker geen oordeel. "Zodra er eentje bijkomt, zie je een opleving voor dat nieuwe bad, maar op lange termijn merk je niet zoveel verschil meer."