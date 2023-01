Deel sportpark Elim in beeld voor woningbouw, Hoogeveen wil zeven ton investeren

Het college in Hoogeveen stelt voor om zo'n 700.000 euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het sportpark in Elim. Een gedeelte van het park is in beeld voor de bouw van zestig woningen, maar dat betekent wel dat onder andere het hoofdveld van de lokale voetbalclub SC Elim verplaatst moet worden.

Naar welke plek het veld verhuist is nog niet duidelijk. Het oude trainingsveld, dat niet meer in gebruik is, maakt plaats voor woningen.

Door alle veranderingen wordt het sportpark wel kleiner. Mocht het aantal leden in de toekomst toenemen bij de club, dan zal uitbreiding dus lastig worden. Na de renovatie is er namelijk geen ruimte meer voor de aanleg van een extra wedstrijdveld.

Zodra de herinrichting compleet is blijven er twee wedstrijdvelden over, waarvan één uit kunstgras zal bestaan en tegelijkertijd als trainingsveld zal fungeren. Het pupillenveld dat er nu ligt blijft beschikbaar.

Make-over

De voetbalclub deelt het terrein met korfbalvereniging Elko. Voor die club blijft er wel meer ruimte over om te groeien, zegt de gemeente. Daarnaast krijgen de korfbalvelden een make-over. In Elim spelen ze op natuurgras. De landelijke korfbalbond verplicht clubs om vanaf 2026 op kunstgras te spelen. De gemeente wil de velden daarom vervangen.

Tijdens de uitwerking van de herinrichting is nauw contact geweest met vertegenwoordigers van de sportclubs. Zij zijn bijgestaan door adviseurs van hun desbetreffende sportbond. Samen met de gemeente zijn ze akkoord gegaan met de plannen.

Toch zijn niet alle wensen van de verenigingen overgenomen. "Dit betreft de veldverlichting voor het pupillenveld voetbal en het renoveren van de tennisbanen", schrijft de gemeente Hoogeveen. De verlichting voor het pupillenveld is in eerste instantie niet noodzakelijk, vindt de gemeente. "Voor het renoveren van de tennisbanen is afgesproken dat er eerst in samenspraak met het dorp wordt nagedacht over het gebruik van de tennisbanen en welke behoefte er is."

Risico's

Om de woningen straks te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan voor de plek aangepast worden. Het verplaatsen en renoveren van de huidige sportvoorzieningen kan gewoon binnen de huidige regels. Daar wordt alvast een begin mee gemaakt, voordat het woningbouwplan definitief is. Dat brengt wel risico's met zich mee.

De gemeente heeft namelijk een peiling gedaan om uit te zoeken hoeveel behoefte er is naar woningen in Elim. Daaruit blijkt dat er voldoende belangstelling is om huizen te bouwen bij het sportpark. "Echter, het kan voorkomen dat de verkoop van de woningen tegenvalt. De herinrichting van het sportpark heeft dan al wel plaatsgevonden. Hierdoor zijn er dan wel kosten gemaakt voor het sportpark maar staan er geen inkomsten tegenover vanuit het woningbouwplan." Maar: "Gelet op de belangstelling wordt dit risico als laag ingeschat."

Twee miljoen

Om alles aan te pakken is er 700.000 euro nodig. Die investering is niet opgenomen in de meerjarenbegroting van 2023 tot en met 2026. Hoogeveen denkt dat geld terug te kunnen verdienen met de verkoop van grond voor de woningbouw op het sportpark. De verwachting is dat het gaat om twee miljoen euro. Dat geld komt dan weer in de spaarpot van de gemeente terecht.