Dankzij zang kunnen afasiepatiënten zich uiten

Het is dit jaar voor het eerst de Week van de Afasie. Mensen met afasie kunnen niet of nauwelijks praten en begrijpen de taal soms niet meer. In Hoogeveen hebben ze een middel om deze aandoening te verlichten: daar zingen ze.

Vandaag kwamen veertig mensen met afasie samen in verpleeghuis Weidesteyn. Ze vormen samen het 'Afasiekoor'. "Het is heel mooi", vertelt logopedist Marije van der Staaij. "Zingen voelt als een bevrijding voor ze."Waar de mensen dagelijks worstelen met het vinden van woorden en het begrijpen van taal; door te zingen kunnen ze soms hele zinnen uitspreken. "Het taalsysteem in de hersenen is heel complex. Wanneer er schade is in het taalcentrum kom je niet op woorden en articuleer je slecht. Door te zingen activeer je juist het hele brein. Woorden die verstoten zijn, worden met zingen geactiveerd. Eigenlijk krijgen je hersenen gewoon een enorme boost wanneer je zingt; de diepere gebieden worden bereikt."Gerard Bos kreeg al op jongen leeftijd een beroerte. Hij communiceert doorgaans alleen via digitale middelen. Ook hij zingt in het speciale Afasiekoor. Hij wijst naar zijn hoofd en legt met zijn handen uit dat hij wel zinnen kan bedenken maar dat hij de woorden niet vindt. Op de vraag of hij zingen fijn vindt, typt hij op zijn telefoon: 'Ja wel'.Is dan de oplossing voor afasiepatiënten dat ze zingend praten? "Daar zijn inderdaad therapieën voor", zegt logopedist Van der Staaij. "Het gaat dan om het melodieus uitspreken van standaardzinnen zoals 'hallo' en 'hoe gaat het'. Soms zie je dat dat blijft hangen, maar vaak verdwijnt het dan toch."