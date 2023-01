Woonminister De Jonge wil nieuwbouw versnellen, wethouder Emmen is kritisch

Voor 2030 moeten er in Nederland 900.000 woningen worden gebouwd. Ruim 13.000 huizen moeten erbij komen in Drenthe. Dat is de deal tussen minister Hugo de Jonge en de provincie, die in december is ondertekend door alle betrokken partijen. Het kabinet wil snel beginnen met de uitvoering. Om dat te doen slagen, wil het bezwaar maken tegen nieuwbouwprojecten aan banden leggen.

Maar dat is volgens wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen niet genoeg. In de regio Zuidoost-Drenthe moeten er ruim vierduizend woningen worden gebouwd voor 2030. "Ik denk dat het een enorm ingewikkelde zaak wordt. We hebben nu nog acht jaar te gaan, dan hebben we het over vijfhonderd woningen per jaar. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is een enorme opgave."

'Niet versnellen, maar afschaffen'

Het plan van De Jonge, wat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd, moet er dus voor zorgen dat er sneller woningbouwprojecten uit de grond kunnen worden gestampt. Daarbij wordt vooral gekeken naar de planvormingsfase. Rekenen, tekenen, onderzoeken uitzetten, gesprekken met omwonenden en het juridisch vastleggen van afspraken worden nu veelal stap voor stap uitgevoerd. Hierdoor komen in iedere stap nieuwe eisen en wensen op tafel waar in de projecten rekening mee moet worden gehouden. Om die reden moeten ontwerpprocessen meerdere keren opnieuw en duurt het traject steeds langer. Nu is er een plan ontwikkeld waarbij deze processen gelijktijdig worden uitgevoerd.

'Het moet en kan korter'

"Het bouwen van een woning, van plan tot realisatie, duurt gemiddeld tien jaar. Dit moet en kan korter", zegt De Jonge. "Er zijn voorbeelden van projecten die binnen drie jaar worden gerealiseerd. En het kan nog sneller. Dit plan van aanpak moet ervoor zorgen dat de bouw op alle fronten wordt versneld. Daarbij willen we het 'not in my backyard'-sentiment doorbreken. We zijn het aan alle woningzoekenden verplicht om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de woningbouw te versnellen."

Otter vindt alleen dat je sommige processen niet moet versnellen, maar moet afschaffen. "Het is een ongelofelijk inefficiënt systeem. Wat er nu wordt geprobeerd, is om het inefficiënte systeem iets efficiënter te maken. Ik heb in december aan De Jonge voorgesteld om het systeem deels te vereenvoudigen. Niet versnellen, maar deels afschaffen."